В Херсоні перебуває до 7 тис. дітей, обов’язкової евакуації поки що не планується - ОВА

Наразі в Херсоні перебуває до 7 тис. дітей. Обов’язкова евакуація поки що не планується. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.

Деталі

Наразі в Херсоні перебуває від 5 тис. до 7 тис. дітей. Обов’язкова евакуація поки що не планується. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо необхідність буде, то ми почнемо евакуацію

Речник зазначив, що наразі проведена евакуація з 23 населених пунктів на Херсонщині.

Вивезено майже 700 дітей з сім’ями. Тільки в 5 з 23 населених пунктах залишаються діти. Важка робота, коли рідні не розуміють проблем, не розуміють, що треба евакуюватися, щоб убезпечити дітей, а не доглядати за курами, які не можуть їх покинути. Важко працювати з такими батьками, але поліція та працівники соцзахисту їздити і вмовляти людей