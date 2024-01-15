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В Херсоні перебуває до 7 тис. дітей, обов’язкової евакуації поки що не планується - ОВА

В Херсоні перебуває до 7 тис. дітей, обов’язкової евакуації поки що не планується - ОВА

Київ • УНН

 • 23499 перегляди

До 7 000 дітей залишаються в Херсоні; обов'язкова евакуація не розпочалася, але підтверджується готовність до потенційної евакуації.

Наразі в Херсоні перебуває до 7 тис. дітей. Обов’язкова евакуація поки що не планується. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.

Деталі

Наразі в Херсоні перебуває від 5 тис. до 7 тис. дітей. Обов’язкова евакуація поки що не планується. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо необхідність буде, то ми почнемо евакуацію

- сказав Толоконніков.

Речник зазначив, що наразі проведена евакуація з 23 населених пунктів на Херсонщині.

Вивезено майже 700 дітей з сім’ями. Тільки в 5 з 23 населених пунктах залишаються діти. Важка робота, коли рідні не розуміють проблем, не розуміють, що треба евакуюватися, щоб убезпечити дітей, а не доглядати за курами, які не можуть їх покинути. Важко працювати з такими батьками, але поліція та працівники соцзахисту їздити і вмовляти людей

- додав Толоконніков.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на Херсонщині зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів. У Херсоні пошкоджено близько 50% будинків.

Павло Башинський

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