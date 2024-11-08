В Харькове завершили разбор завалов после авиаударов рф: показали масштабы разрушений

В Харькове после вражеских авиаударов спасатели завершили разбор завалов, вывезли 240 куб. м мусора и оказали психологическую помощь 45 лицам. 25 человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Харькове завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов. 25 человек, среди которых один ребенок, пострадали в результате вражеских авиационных ударов", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, вывезено 240 куб. м строительного мусора.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они помогли 45 лицам.

Дополнение

Как сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 8 ноября враг обстреливал Харьков ночью с 3:36 до 3:53. В Салтовском районе в результате вражеского обстрела 12-этажного жилого дома частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Поврежден один многоквартирный жилой дом и 5 автомобилей, выходы станции метро. "Пострадали 25 человек: в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы 6", - отметил Синегубов в соцсетях.

В Шевченковском районе Харькова ночью в результате вражеского обстрела КАБ повреждены 3 административных здания. В результате обстрела КАБ повреждены 6 жилых домов, 8 админзданий, 4 авто, 3 торговых павильона и 4 выхода станции метро.

россияне накрыли огнем Казачью Лопань в Харьковской области: пострадал 18-летний парень