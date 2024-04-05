В Харькове снова сообщают о слышимых взрывах

В Харькове снова раздаются взрывы, сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"В Харькове слышна новая серия взрывов", - сообщило "Суспільне Харків".

Дополнение

В Харькове сегодня после 15 часов уже несколько раз были слышны взрывы.

Воздушные силы после 15 часов сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Впоследствии удар предваритнльно КАБами по Харькову и району подтверждал глава ОВА.

После этого в Харькове снова слышали взрывы.