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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове снова сообщают о слышимых взрывах

В Харькове снова сообщают о слышимых взрывах

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 13:57  •  9128 просмотра

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Сегодня после 15:00 в Харькове неоднократно раздавались взрывы.

В Харькове снова раздаются взрывы, сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"В Харькове слышна новая серия взрывов", - сообщило "Суспільне Харків".

Дополнение

В Харькове сегодня после 15 часов уже несколько раз были слышны взрывы. 

Воздушные силы после 15 часов сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Впоследствии удар предваритнльно КАБами по Харькову и району подтверждал глава ОВА.

После этого в Харькове снова слышали взрывы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kharkivХарьков
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