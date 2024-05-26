В Харькове снова был слышен взрыв

Звук взрыва слышали жители Харькова, сейчас выясняются подробности, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или в области - выясняем - написал Терехов в Telegram.

Ранее Воздушные силы предупреждали о вражеской ракете, которая направлялась на Харьков.

Также позже заявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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