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У Харкові знову було чутно вибух

У Харкові знову було чутно вибух

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У Харкові стався вибух, мешканці почули звук, а влада з'ясовує деталі та місце вибуху, який, ймовірно, був спричинений ворожою ракетою, що летіла в бік міста.

Звук вибуху чули жителі Харкова, наразі з'ясовуються подробиці, повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН

У Харкові було чутно вибух. Що це було і де саме - у місті чи в області - зʼясовуємо

- написав Терехов у Telegram.

Раніше Повітряні сили попереджали про ворожу ракету, яка прямувала на Харків.

Також пізніше заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Ідентифіковані тіла 6 жертв удару рф по гіпермаркету в Харкові, серед них 12-річна дівчинка26.05.24, 16:38 • 28948 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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