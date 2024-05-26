У Харкові знову було чутно вибух
Київ • УНН
У Харкові стався вибух, мешканці почули звук, а влада з'ясовує деталі та місце вибуху, який, ймовірно, був спричинений ворожою ракетою, що летіла в бік міста.
Звук вибуху чули жителі Харкова, наразі з'ясовуються подробиці, повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові було чутно вибух. Що це було і де саме - у місті чи в області - зʼясовуємо
Раніше Повітряні сили попереджали про ворожу ракету, яка прямувала на Харків.
Також пізніше заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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