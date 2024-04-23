В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне вражеских ударов

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил Харьков и Харьковский район, что российские оккупанты наносят удары, пишет УНН.

Детали

"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" - написал Терехов в Telegram.

"Харьков и Харьковский район: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары!" - указал Синегубов в Telegram.

Дополнение

ВС ВСУ предупреждали перед этим, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно