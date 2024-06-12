В Харькове прогремели взрывы, полиция призвала жителей оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы в регионе.
Взрывы прогремели в Харькове, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
"В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - сообщили правоохранители.
В то же время Суспільне сообщает, что взрыв в северных районах Харькова был слышен перед объявлением воздушной тревоги.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
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