Взрывы прогремели в Харькове, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - сообщили правоохранители.

В то же время Суспільне сообщает, что взрыв в северных районах Харькова был слышен перед объявлением воздушной тревоги.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Харьковской области в аварию попал пассажирский микроавтобус: водитель погиб, пассажирка травмирована