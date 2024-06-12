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У Харкові пролунали вибухи - поліція

У Харкові пролунали вибухи - поліція

Київ • УНН

 • 53403 перегляди

У Харкові пролунали вибухи, поліція закликала мешканців залишатися в укриттях через ракетну загрозу в регіоні.

Вибухи пролунали в Харкові, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

"В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомили правоохоронці.

У той же час Суспільне повідомляє, що вибух у північних районах Харкова було чути перед оголошенням повітряної тривоги.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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