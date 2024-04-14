В Харькове прогремели два взрыва

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.