Несколько ударов КАБами нанес враг по Киевскому району Харькова, детали последствий до сих пор выясняются.
Удары, предварительно, тремя КАБами нанесли российские войска по Киевскому району Харькова, детали последствий до сих пор выясняются, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова
По его словам, детали последствий выясняются.
При этом мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram указал, что удары пришлись "по району жилой застройки".
"Таки удары были по городу. Опять по району жилой застройки в Киевском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Терехов.
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