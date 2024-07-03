Удары, предварительно, тремя КАБами нанесли российские войска по Киевскому району Харькова, детали последствий до сих пор выясняются, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, детали последствий выясняются.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram указал, что удары пришлись "по району жилой застройки".

"Таки удары были по городу. Опять по району жилой застройки в Киевском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Терехов.

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