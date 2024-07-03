Киев • УНН
российские войска наносят удары по Харькову и его окрестностям, по словам местных чиновников, в городе слышны взрывы.
В Харькове очень "громко" - раздаются взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары, передает УНН.
"Будьте осторожны!!! В Харькове очень громко!" - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Харьков и район: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары", - добавил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Впоследствии стало известно, что были прилеты в близком пригороде Харькова.
"Предварительно прилеты были в близком пригороде. Определение точной локации продолжается", - уточнил Терехов.
Как сообщают мониторинговые каналы, оккупанты, вероятно, применили КАБы.