Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны Эксклюзив 19 минут назад • 5506 просмотра

В Казахстане Путин встретился с Эрдоганом: обсудили товарооборот между Россией и Турцией 32 минуты назад • 7181 просмотра

Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности - Третьякова 50 минут назад • 16023 просмотра

Если по графику свет должен быть, а его не включили: в Госэнергонадзоре рассказали, что делать 2 часа назад • 10349 просмотра