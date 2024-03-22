В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

В Харькове не работает линия 104. Об этом сообщили в Харьковском филиале "Газсети", передает УНН.

Детали

Отмечается, что вызовы на аварийно-диспетчерскую службу Харьковского городского филиала "Газсети" принимаются по номерам:

067-500-28-99;

063-368-36-48;

067-406-17-62.

Контекст

В Харькове также временно не работают линии Службы спасения "101" и "112". В экстренном случае можно воспользоваться резервными номерами телефонов для вызова службы ГСЧС.