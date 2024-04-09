В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр

Приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону станет отход от централизованного отопления. Об этом, как проинформировали в Харьковском горсовете, сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Мэр напомнил, что из-за недостатка электроэнергии, вызванного массированным вражеским обстрелом критической инфраструктуры, в Харькове пришлось досрочно завершить этот отопительный сезон. Практически сразу, по его словам, коммунальщики начали подготовку к следующему.

Сейчас мы разрабатываем план действий, которому будем следовать в период подготовки к отопительному сезону. Это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны. Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, которые будут обеспечивать относительную безопасность работы этого оборудования - рассказал Терехов.

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