В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Из-за неоднократных многочисленных ракетных попаданий в Харькове начал протекать потолок в метро на станции "Спортивная". Ведутся ремонтные работы, угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров нет. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена, пишет УНН .

Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции - говорится в сообщении в соцсетях.

Детали

Как отмечается, на минувшей неделе сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протечек. На сегодняшний день работы продолжаются. Они требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, указали в преслужбе метрополитена.

"Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров", - отметили в метрополитене.

Также напомнили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до станции "Метростроителей" закрыт для пользования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

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