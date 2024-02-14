У Харкові через постійні ракетні атаки рф почала протікати стеля в метро: що відомо

Через неодноразові чисельні ракетні влучання у Харкові почала протікати стеля в метро на станції "Спортивна". Ведуться ремонтні роботи, загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів немає. Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену, пише УНН .

Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції - йдеться у повідомленні у соцмережах.

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Як зазначається, на минулому тижні співробітники метрополітену приступили до робіт з усунення протікання. На сьогоднішній день роботи продовжуються. Вони потребують значною кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, вказали в преслужбі метрополітену.

"Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів", - зауважили в метрополітені.

Також нагадали, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

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