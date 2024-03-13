В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

В суд передай обвинительный акт в отношении мужчины, который передавал россиянам информацию о Силах обороны в Харькове. об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, харьковский частный предприниматель, который занимался сбытом сантехники, в июле прошлого года стал сотрудничать с врагом.

Мужчина через мессенджер "Telegram" передавал российскому куратору информацию о расположении личного состава и военной техники Сил обороны в Харькове.

Вражеский приспешник ставил соответствующие отметки на изображениях карт местности и присылал эти файлы представителю рф.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по фактам несанкционированного распространения в условиях военного положения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, взрывных устройств и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Мужчину будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Дополнение

Следователи также установили, что во исполнение задания куратора харьковчанин приобрел четыре корпуса ручных гранат, а также взрыватели к ним.

"Покупку" мужчина спрятал по месту работы - в торговом павильоне одного из местных рынков. В дальнейшем предприниматель получил указание передать три гранаты в разобранном виде лицу, которое назовет пароль. Оплату за "товар" - боевые припасы - обвиняемый получил безналичным платежом на банковскую карточку.

Еще одну гранату предприниматель оставил себе и стал хранить ее в багажнике собственного автомобиля. В сентябре прошлого года в ходе осмотра автомобиля правоохранители изъяли указанный боевой припас и разоблачили мужчину.

В ходе дальнейших следственных действий был установлен факт сотрудничества предпринимателя с представителем рф и на основании собранной доказательной базы сообщено о подозрении.

Напомним

Агент фсб, работавший на местную охранную фирму в Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену.