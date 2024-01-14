В Канаде самые большие за полвека морозы, местами наблюдается -36°С

В Канаде на выходных объявили предупреждение о чрезвычайных погодных условиях. Кое-где были зафиксированы рекордно низкие температуры. Власти просят граждан ограничить потребление электроэнергии, сообщает The Canadian Press, передает УНН.

Детали

В провинциях Альберта и Колумбия температура опустилась до -36°C. Это самые большие морозы за последние 50 лет.

В международном аэропорту города Эдмонтона, который является столицей провинции Альберта, зафиксирована рекордная температура в -45,9°C. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 1969 году в -39,4°C.

Оператор электрических систем провинции Альберта выдал предупреждение об ограничении потребления в пятницу и субботу, а в провинции Натан Нойдорф министр коммунального хозяйства предупредил о высоком риске отключений вечером в субботу.

В воскресенье власти также просили жителей Альберты экономить энергию в период пикового спроса с 16:00 до 19.00.

В других регионах также прогнозировали сильный ветер и до 30 сантиметров снега.

По прогнозам, штормовая погода может продержаться до понедельника.

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