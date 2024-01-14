У Канаді найбільші за пів століття морози, місцями спостерігається -36°С
Київ • УНН
У Канаді -36°C, найнижча температура за останні 50 років, що спричинило попередження про енергоспоживання через ризик знеструмлення.
У Канади на вихідних оголосили попередження про надзвичайні погодні умови. Подекуди були зафіксовані рекордно низькі температури. Влада просить громадян обмежити споживання електроенергії, повідомляє The Canadian Press, передає УНН.
Деталі
У провінціях Альберта та Колумбія температура опустилася до -36°C. Це найбільші морози за останні 50 років.
В міжнародному аеропорту міста Едмонтона, що є столицею провінції Альберта, зафіксовано рекордну температуру у -45,9°C. Попередній рекорд там був зафіксований у 1969 році в -39,4°C.
Оператор електричних систем провінції Альберта видав попередження про обмеження споживання у п’ятницю та суботу, а у провінції Натан Нойдорф міністр комунального господарства попередив про високий ризик відключень ввечері у суботу.
У неділю влада також просила мешканців Альберти економити енергію в період пікового попиту з 16:00 до 19.00.
В інших регіонах також прогнозували сильний вітер і до 30 сантиметрів снігу.
За прогнозами, штормова погода може протриматися до понеділка.
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