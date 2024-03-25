В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  101883 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  106738 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  158035 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  152906 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153345 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215153 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180913 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176850 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172878 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140462 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  479208 просмотра

В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.

Новости Мира •   •  5378 просмотра
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".

политика •   •  7230 просмотра
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  6560 просмотра
путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

В понедельник украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений и отбили 28 российских атак на Лиманском и Новопавловском направлениях, тогда как российские войска нанесли 4 ракетных и 56 авиационных ударов.

Война •   •  11193 просмотра
Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

В Одессе более 300 000 абонентов остались без электричества по состоянию на 19:00 из-за российского ракетного обстрела.

Война •   •  10904 просмотра
Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.

Культура •   •  8959 просмотра
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Украинец Михаил Ларков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по снукеру в категории U16, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.

спорт •   •  9625 просмотра
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых

россия нанесла двойной удар баллистическими ракетами по рекреационной зоне Одессы, разрушив два здания и повредив близлежащие дома, 4 человека получили ранения.

Война •   •  13264 просмотра
Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых

Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

Война •   •  14836 просмотра
Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

российский пропагандист владимир соловьев назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой" и заявил, что москва помогает городу, чем вызвал гневные отклики местных жителей, предложивших ему переехать туда со своими детьми.

Война •   •  14032 просмотра
"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили