В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Судебные власти Испании отменили приказ о блокировке Telegram, впервые вынесенный на прошлой неделе. Причиной изменения решения стало то, что судья теперь хочет получить полицейский отчет по Telegram, который бы объяснял "характеристики" сервиса и то, как блокировка может повлиять на пользователей платформы.

Об этом передает УНН со ссылкой на La Vanguardia и El Espanol.

Детали

Telegram не будет заблокирован в Испании. Блокировка, введенная Национальным судом в пятницу, в ответ на жалобу, поданную несколькими компаниями за якобы незаконное размещение аудиовизуального контента, защищенного авторским правом, была приостановлена судьей Сантьяго Педрасом.

Испанский суд установил, что власти не сотрудничали в выяснении личности владельцев аккаунтов Telegram, с которых незаконно распространялся контент, защищенный авторским правом. Блокировка приостановлена до обнародования деталей отчета Генерального комиссариата по вопросам информации.

Эту новость многие испанские пользователи уже празднуют в публичных группах Telegram, хотя вопрос о том, придется ли им попрощаться с любимой платформой, еще не решен. - пишет El Espanol.

Напомним,

В Верховной Раде готовят законопроект о регулировании социальной сети Telegram в Украине путем введения мер, подобных тем, которые применяются к таким платформам, как YouTube, включая раскрытие структуры собственности, ограничение запрещенного контента и ограничение использования государственными учреждениями, если владельцы непрозрачны.