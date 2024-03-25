В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

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путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось
российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.
Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях
В понедельник украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений и отбили 28 российских атак на Лиманском и Новопавловском направлениях, тогда как российские войска нанесли 4 ракетных и 56 авиационных ударов.
Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела
В Одессе более 300 000 абонентов остались без электричества по состоянию на 19:00 из-за российского ракетного обстрела.
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду
Украинец Михаил Ларков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по снукеру в категории U16, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.
Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых
россия нанесла двойной удар баллистическими ракетами по рекреационной зоне Одессы, разрушив два здания и повредив близлежащие дома, 4 человека получили ранения.
Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей
Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.
"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили
российский пропагандист владимир соловьев назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой" и заявил, что москва помогает городу, чем вызвал гневные отклики местных жителей, предложивших ему переехать туда со своими детьми.