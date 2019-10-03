В Ираке за два дня протестов погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Из-за столкновений между антиправительственными демонстрантами и иракскими силами безопасности за последние два дня погибли по меньшей мере девять человек, сообщили представители властей, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Тысячи людей вышли на улицы Багдада, Насирии и других городов, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработици, отключений электроэнергии и нехватки воды.
Сообщается, что на фоне протестов был заблокирован доступ в Интернет и социальные сети на большей части территории Ирака, включая столицу.
2 октября в Багдаде полиция применила слезоточивый газ и патроны, пытаясь разогнать демонстрантов в нескольких районах.
Комендантский час ввели в городах Насирия, Эль-Амара и Хилла.
Правительство обвинило в беспорядках группы подстрекателей, но пообещал решить проблемы протестующих.
Нынешние антиправительственные протесты считаются крупнейшими в Ираке, с тех пор год назад вступил в должность премьер-министра Адиль Абдул-Махди.
Протесты по всему Ираку за последние месяцы привели к ранениям десятков человек.
Напомним, из-за столкновений между иракскими силами безопасности и антиправительственными демонстрантами в столице Ирака Багдаде один человек погиб и 200 были ранены.