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В Іраку за два дні протестів загинули 9 людей

Київ • УНН

 • 9487 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Через сутички між антиурядовими демонстрантами та іракськими силами безпеки за останні два дні загинули щонайменше дев’ятеро людей, повідомили представники влади, інформує УНН з посиланням на Радіо Свобода.

В Іраку за два дні протестів загинули 9 людей

Тисячі людей вийшли на вулиці Багдада, Насирії та інших міст, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття, відключень електроенергії і нестачі води.

Повідомляється, що на тлі протестів був заблокований доступ в Інтернет та соціальні мережі на більшій частині території Іраку, включаючи столицю.

2 жовтня в Багдаді поліція застосувала сльозогінний газ і патрони, намагаючись розігнати демонстрантів у кількох районах.

Комендантську годину запровадили в містах Насирія, Ель-Амара та Хілла.

Уряд звинуватив у заворушеннях «групи підбурювачів», але пообіцяв вирішити проблеми протестувальників.

Нинішні антиурядові протести вважаються найбільшими в Іраку, відколи рік тому вступив на посаду прем’єр-міністра Аділь Абдул-Махді.

Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.

Нагадаємо, через сутички між іракськими силами безпеки і антиурядовими демонстрантами в столиці Іраку Багдаді одна людина загинула і 200 були поранені.

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