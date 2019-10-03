В Іраку за два дні протестів загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Через сутички між антиурядовими демонстрантами та іракськими силами безпеки за останні два дні загинули щонайменше дев’ятеро людей, повідомили представники влади, інформує УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Тисячі людей вийшли на вулиці Багдада, Насирії та інших міст, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття, відключень електроенергії і нестачі води.
Повідомляється, що на тлі протестів був заблокований доступ в Інтернет та соціальні мережі на більшій частині території Іраку, включаючи столицю.
2 жовтня в Багдаді поліція застосувала сльозогінний газ і патрони, намагаючись розігнати демонстрантів у кількох районах.
Комендантську годину запровадили в містах Насирія, Ель-Амара та Хілла.
Уряд звинуватив у заворушеннях «групи підбурювачів», але пообіцяв вирішити проблеми протестувальників.
Нинішні антиурядові протести вважаються найбільшими в Іраку, відколи рік тому вступив на посаду прем’єр-міністра Аділь Абдул-Махді.
Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.
Нагадаємо, через сутички між іракськими силами безпеки і антиурядовими демонстрантами в столиці Іраку Багдаді одна людина загинула і 200 були поранені.