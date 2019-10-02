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Антиурядові протести в Іраку: 2 людини загинули, 200 поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Через сутички між іракськими силами безпеки і антиурядовими демонстрантами в столиці Іраку Багдаді одна людина загинула і 200 були поранені, повідомили представники влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Антиурядові протести в Іраку: 2 людини загинули, 200 поранені

Чиновники заявили, що також один протестувальник загинув і ще близько 20 були поранені в місті Насірія після подібної акції протесту.

1 жовтня сотні демонстрантів зібралися на головній площі Тахрір у столиці Іраку, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і нестачі води.

Повідомляється, що поліція спробувала розігнати натовп, коли деякі демонстранти намагалися пройти в район, де розташовані будівлі урядових установ та іноземних посольств. Деякі протестувальники у відповідь кидали каміння в поліцейських.

Міністерство охорони здоров’я Іраку заявило, що серед постраждалих 160 цивільних і 40 представників сил безпеки.

Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.

Новий уряд в Іраку на чолі з Аділем Абдул-Махді прийшов до влади в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, вибух біля іракського міста забрав 12 життів.

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