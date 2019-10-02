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Антиправительственные протесты в Ираке: 2 человека погибли, 200 ранены

Киев • УНН

 • 12297 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Из-за столкновений между иракскими силами безопасности и антиправительственными демонстрантами в столице Ирака Багдаде один человек погиб и 200 были ранены, сообщили представители властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Антиправительственные протесты в Ираке: 2 человека погибли, 200 ранены

Чиновники заявили, что также один протестующий погиб и еще около 20 были ранены в городе Насирия после подобной акции протеста.

1 октября сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработица и плохих общественных услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды.

Сообщается, что полиция попыталась разогнать толпу, когда некоторые демонстранты пытались пройти в район, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Некоторые протестующие в ответ бросали камни в полицейских.

Министерство здравоохранения Ирака заявило, что среди пострадавших 160 гражданских и 40 представителей сил безопасности.

Протесты по всему Ираку за последние месяцы привели к ранениям десятков человек.

Новое правительство в Ираке во главе с Адилем Абдул-Махди пришло к власти в октябре 2018 года.

Напомним, взрыв возле иракского города унес 12 жизней.

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