В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  104085 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  168018 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  148205 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183588 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159845 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142386 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126717 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97605 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85819 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154054 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  256500 просмотра
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В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

Вырубка первичных лесов в Индонезии выросла на 27% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Вероятно из-за добычи никеля, необходимого для перехода к "зеленой" энергетике. Несмотря на уменьшение лесов, ученые видят общую тенденцию к улучшению в последние годы.

Экономика •   •  1346 просмотра
В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

НАПК нашло необоснованные активы на почти 33 млн грн у экс-чиновника СБУ Наумова

НАПК обнаружило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, связанного с незадекларированной наличностью, изумрудами и элитными автомобилями на сумму более 32,7 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  1579 просмотра
НАПК нашло необоснованные активы на почти 33 млн грн у экс-чиновника СБУ Наумова

Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

В Харькове произошла серия взрывов в результате обстрела российских оккупантов.

Война •   •  1998 просмотра
Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Правящая партия премьер-министра Фумио Кисида потеряла позиции на довыборах, а кандидаты от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии получили ключевые места.

Новости Мира •   •  2156 просмотра
Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Политическая мотивация убийства двух украинских военнослужащих в Германии не может быть исключена, и расследование ведется по всем направлениям.

Война •   •  3622 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Хамза Юсаф, лидер Шотландской национальной партии и премьер-министр Шотландии, объявил о своей отставке после того, как потерял поддержку партнеров по коалиции из-за климатической политики, что привело к угрозе вотума недоверия его правительству.

Новости Мира •   •  3197 просмотра
Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Преступная группа присвоила около 11 миллионов гривен со счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, используя вредоносное программное обеспечение для получения доступа к счету.

Криминал и ЧП •   •  4545 просмотра
Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

В Кривом Роге на складе промышленного предприятия произошел пожар, который вызвал столб черного дыма, но он не был связан с боевыми действиями, и на месте происшествия работали спасатели.

Криминал и ЧП •   •  5197 просмотра
Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай не потерял ни одного места багажа за 30 лет своей работы благодаря тщательному проектированию, оптимизированному для эффективной обработки и отслеживания багажа.

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Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Министерство цифровой трансформации и ГП "Инфоресурс" определили основные причины, почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія", и предоставили рекомендации, как решить эти проблемы.

Общество •   •  6433 просмотра
Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН