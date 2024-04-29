В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

Потеря первичных лесов в Индонезии выросла на 27% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Института мировых ресурсов, где проанализировали количество вырубленных деревьев в национальных парках, охраняемых и в массивных джунглях, уничтоженных для плантаций пальмового масла и бумаги. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Впрочем, в Институте мировых ресурсов отмечают, что эти потери все еще считаются исторически низкими по сравнению с массовой рубкой пралесов в 2010-х годах.

Вырубка лесов уменьшилась по сравнению с шестью или около того лет назад, когда были пиковые темпы. Для Индонезии это хорошая и похвальная новость. - сказал Род Тейлор, глобальный директор лесной программы WRI.

Однако есть немало других научных организаций, которые не так оптимистично смотрят на эту ситуацию. Они видят в этом подъеме причину для беспокойства. В частности, недавнюю вырубку лесов связывают с мировым аппетитом к добыче огромных залежей никеля в Индонезии, который является критически важным для перехода на зеленую энергетику.

Последние данные из лаборатории глобального анализа и выявления земель Университета Мэриленда, которые были обнародованы на Global Forest Watch - платформе WRI, которая предоставляет данные, технологии и инструменты для мониторинга мировых лесов свидетельствуют о негативной тенденции потери в Индонезии первичных лесов - старых лесов с высоким содержанием углерода и богатым биоразнообразием. В лаборатории отмечают, что их данные превышают официальную статистику Индонезии. Они объясняют это тем, что значительная часть потерь первичных лесов в Индонезии, согласно анализу, приходится на территории, которые Индонезия классифицирует как вторичные леса - территории, которые восстановились в основном естественными процессами после человеческих действий, таких как вырубка сельскохозяйственных культур или заготовка древесины. Вторичные леса обычно имеют меньшую способность сохранять углерод, чем первичные леса.

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Согласно анализу Global Forest Watch, вырубка лесов, связанная с горнодобывающей промышленностью, произошла на Суматре, Сулавеси, Млауку и Калимантане.

В издании отметили, что Индонезия имеет крупнейшие в мире запасы никеля - важного материала для электромобилей, солнечных панелей и других товаров, необходимых для перехода на зеленую энергию. Поэтому ученые предполагают, что эта вырубка лесов может быть напрямую связана с расширением индонезийской никелевой промышленности. По крайней мере так считают в неправительственной природоохранной организации Auriga Nusantara, базирующейся в Индонезии. Тамошний директор Манурунг утверждает, что точно неизвестно, сколько лесов в Индонезии уничтожено из-за добычи полезных ископаемых. Но он назвал это "существенным двигателем" и сказал, что быстрое развитие правительством горнодобывающей и никелевой промышленности страны - включая более 20 новых заводов для переработки никелевой руды - "повторяет ошибки Индонезии в области масличной пальмы и балансовой древесины" в отношении увеличения вырубки лесов.

Согласно данным. в Global Forest Watch Индонезия является крупнейшим производителем пальмового масла, одним из крупнейших экспортеров угля и ведущим производителем целлюлозы для бумаги. Он также экспортирует нефть и газ, каучук, олово и другие ресурсы.

Согласно анализу, расширение промышленных плантаций произошло в нескольких местах рядом с существующими плантациями выращивания пальмового масла и целлюлозно-бумажными плантациями на тропических островах Калимантан и Западное Папуа.

Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии заявило, что расширение произошло в рамках концессий, предоставленных до того, как нынешняя администрация вступила в должность в 2014 году.

Associated Press направили запрос в Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, чтобы они прокомментировали ситуацию, однако там на просьбу журналистов не отреагировали.

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Справочно

Ученые отмечают, что огромный тропический архипелаг, протянувшийся через экватор, является домом для третьего по величине тропического леса в мире с разнообразными видами дикой природы и растений, которые находятся под угрозой исчезновения, в частности орангутангами, слонами и гигантскими лесными цветами. Некоторые из них больше нигде не живут.

С 1950 года более 74 миллионов гектаров (285 715 квадратных миль) индонезийских тропических лесов - это территория, которая вдвое превышает площадь Германии - были вырублены, сожжены или деградированы для развития промышленности по выработке пальмового масла, плантаций для бумаги и каучука, добычи никеля и другого сырья.

В 2010-х годах в Индонезии произошло масштабное расширение плантаций масличной пальмы, древесины и гигантской пальмы. Исследования в журнале Nature Climate Change показали, что в течение 2004-2014 годов уровень вырубки лесов удвоился до примерно 2 миллионов гектаров в год.

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Согласно анализу, в 2023 году потеря первичных лесов на участках более 100 гектаров составила лишь 15% потерь.

Род Тейлор, глобальный директор лесной программы WRI, объясняет отсутствие крупномасштабных участков вырубки лесов репутационными рисками, с которыми сталкиваются компании, если окажется, что они уничтожают деревья. В последние десятилетия неправительственные организации, потребители и правительства, включая Европейский Союз, настаивали на том, чтобы компании отказались от практики вырубки лесов.

В 2018 году президент Индонезии Джоко Видодо приостановил на три года новые разрешения на плантации пальмового масла. Согласно правительственным данным, в 2021-2022 годах темпы вырубки лесов замедлились.

Но небольшая потеря первичных лесов все еще была распространена по всей стране, включая несколько природоохранных территорий, таких как Национальный парк Тессо Нило и заповедник дикой природы Рава Сингкил на острове Суматра. Обе территории являются домом для животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как тигры и слоны.