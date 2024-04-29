В Індонезії різко зросла вирубка лісів, науковці пов'язують це видобутком корисних копалин для переходу на "зелену" енергетику

Втрата первинних лісів в Індонезії зросла на 27% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані Інституту світових ресурсів, де проаналізували кількість вирубаних дерев у національних парках, що охороняються, та в масивних джунглях, знищених для плантацій пальмової олії та паперу. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Втім в Інституті світових ресурсів відзначають, що ці втрати все ще вважаються історично низькими в порівнянні з масовою рубкою пралісів у 2010-х роках.

Вирубка лісів зменшилася порівняно з шістьма або близько того років тому, коли були пікові темпи. Для Індонезії це гарна та похвальна новина. — сказав Род Тейлор, глобальний директор лісової програми WRI.

Однак є чимало інших наукових організацій, які не так оптимістично дивляться на цю ситуацію. Вони вбачають у цьому підйомі причину для занепокоєння. Зокрема недавню вирубку лісів пов’язують із світовим апетитом до видобутку величезних покладів нікелю в Індонезії, який є критично важливим для переходу на зелену енергетику.

Останні дані з лабораторії глобального аналізу та виявлення земель Університету Меріленда, що були оприлюднені на Global Forest Watch — платформі WRI, яка надає дані, технології та інструменти для моніторингу світових лісів свідчать про негативну тенденцію втрати в Індонезії первинних лісів — старих лісів із високим вмістом вуглецю та багатим біорізноманіттям. У лабораторії відзначають, що їхні дані перевищують офіційну статистику Індонезії. Вони пояснюють це тим, що значна частина втрат первинних лісів в Індонезії, згідно з аналізом, припадає на території, які Індонезія класифікує як вторинні ліси — території, які відновилися в основному природними процесами після людських дій, таких як вирубка сільськогосподарських культур або заготівля деревини. Вторинні ліси зазвичай мають меншу здатність зберігати вуглець, ніж первинні ліси.

Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження

Згідно з аналізом Global Forest Watch, вирубка лісів, пов’язана з гірничодобувною промисловістю, відбулася на Суматрі, Сулавесі, Млауку та Калімантані.

У виданні зауважили, що Індонезія має найбільші у світі запаси нікелю — важливого матеріалу для електромобілів, сонячних панелей та інших товарів, необхідних для переходу на зелену енергію. Тож науковці припускають, що це вирубування лісів може бути безпосередньо пов’язане з розширенням індонезійської нікелевої промисловості. Принаймні так вважають у неурядовій природоохоронній організації Auriga Nusantara, що базується в Індонезії. Тамтешній директор Манурунг стверджує, що точно невідомо, скільки лісів в Індонезії знищено через видобуток корисних копалин. Але він назвав це "суттєвим рушієм" і сказав, що швидкий розвиток урядом гірничодобувної та нікелевої промисловості країни — включаючи понад 20 нових заводів для переробки нікелевої руди — "повторює помилки Індонезії в галузі олійної пальми та балансової деревини" щодо збільшення вирубки лісів.

Згідно з даними. до Global Forest Watch Індонезія є найбільшим виробником пальмової олії, одним із найбільших експортерів вугілля та провідним виробником целюлози для паперу. Вона також експортує нафту і газ, каучук, олово та інші ресурси.

Відповідно до аналізу, розширення промислових плантацій відбулося в кількох місцях поруч із існуючими плантаціями вирощування пальмової олії та целюлозно-паперовими плантаціями на тропічних островах Калімантан і Західне Папуа.

Міністерство навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії заявило, що розширення відбулося в рамках концесій, наданих до того, як нинішня адміністрація вступила на посаду в 2014 році.

Associated Press надіслали запит до Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії, аби вони прокоментували ситуацію, однак там на прохання журналістів не зреагували.

Біля узбережжя Індонезії стався землетрус

Довідково

Науковці відзначають, що величезний тропічний архіпелаг, що простягнувся через екватор, є домівкою для третього за величиною тропічного лісу в світі з різноманітними видами дикої природи та рослин, які знаходяться під загрозою зникнення, зокрема орангутангами, слонами та гігантськими лісовими квітами. Деякі живуть більше ніде.

З 1950 року понад 74 мільйони гектарів (285 715 квадратних миль) індонезійських тропічних лісів — це територія, яка вдвічі перевищує площу Німеччини — були вирубані, спалені або деградовані для розвитку промисловості з вироблення пальмової олії, плантацій для паперу та каучуку, видобутку нікелю та іншої сировини.

У 2010-х роках в Індонезії відбулося масштабне розширення плантацій олійної пальми, деревини та гігантської пальми. Дослідження в журналі Nature Climate Change показали, що протягом 2004-2014 років рівень вирубки лісів подвоївся до приблизно 2 мільйонів гектарів на рік.

Знищення тропічних лісів по всьому світу дещо зменшилося – дослідження

Відповідно до аналізу, у 2023 році втрата первинних лісів на ділянках понад 100 гектарів становила лише 15% втрат.

Род Тейлор, глобальний директор лісової програми WRI, пояснює відсутність великомасштабних ділянок вирубки лісів репутаційними ризиками, з якими стикаються компанії, якщо виявиться, що вони знищують дерева. В останні десятиліття неурядові організації, споживачі та уряди, включаючи Європейський Союз, наполягали на тому, аби компанії відмовилися від практики вирубки лісів.

У 2018 році президент Індонезії Джоко Відодо призупинив на три роки нові дозволи на плантації пальмової олії. Згідно з урядовими даними, у 2021-2022 роках темпи вирубки лісів сповільнилися.

Але невелика втрата первинних лісів все ще була поширеною по всій країні, включно з кількома природоохоронними територіями, такими як Національний парк Тессо Ніло та заповідник дикої природи Рава Сінгкіл на острові Суматра. Обидві території є домівкою для тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як тигри та слони.