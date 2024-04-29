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В Індонезії різко зросла вирубка лісів, науковці пов'язують це видобутком корисних копалин для переходу на "зелену" енергетику

В Індонезії різко зросла вирубка лісів, науковці пов'язують це видобутком корисних копалин для переходу на "зелену" енергетику

Київ • УНН

 • 25073 перегляди

Вирубка первинних лісів в Індонезії зросла на 27% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Ймовріно через видобуток нікелю, необхідного для переходу до "зеленої" енергетики. Незважаючи на зменшення лісів, науковці вбачають загальну тенденцію до покращення в останні роки.

Втрата первинних лісів в Індонезії зросла на 27% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані Інституту світових ресурсів, де проаналізували кількість вирубаних дерев у національних парках, що охороняються, та в масивних джунглях, знищених для плантацій пальмової олії та паперу. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Втім в Інституті світових ресурсів відзначають, що ці втрати все ще вважаються історично низькими в порівнянні з масовою рубкою пралісів у 2010-х роках.

Вирубка лісів зменшилася порівняно з шістьма або близько того років тому, коли були пікові темпи. Для Індонезії це гарна та похвальна новина.

— сказав Род Тейлор, глобальний директор лісової програми WRI.

Однак є чимало інших наукових організацій, які не так оптимістично дивляться на цю ситуацію. Вони вбачають у цьому підйомі  причину для занепокоєння. Зокрема недавню вирубку лісів пов’язують із світовим апетитом до видобутку величезних покладів нікелю в Індонезії, який є критично важливим для переходу на зелену енергетику.

Останні дані з лабораторії глобального аналізу та виявлення земель Університету Меріленда, що були оприлюднені на Global Forest Watch — платформі WRI, яка надає дані, технології та інструменти для моніторингу світових лісів свідчать про негативну тенденцію втрати в Індонезії первинних лісів — старих лісів із високим вмістом вуглецю та багатим біорізноманіттям. У лабораторії відзначають, що їхні дані перевищують офіційну статистику Індонезії. Вони пояснюють це тим, що значна частина втрат первинних лісів в Індонезії, згідно з аналізом, припадає на території, які Індонезія класифікує як вторинні ліси — території, які відновилися в основному природними процесами після людських дій, таких як вирубка сільськогосподарських культур або заготівля деревини. Вторинні ліси зазвичай мають меншу здатність зберігати вуглець, ніж первинні ліси.

Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження26.01.24, 02:00 • 31828 переглядiв

Згідно з аналізом Global Forest Watch, вирубка лісів, пов’язана з гірничодобувною промисловістю, відбулася на Суматрі, Сулавесі, Млауку та Калімантані.

У виданні зауважили, що Індонезія має найбільші у світі запаси нікелю — важливого матеріалу для електромобілів, сонячних панелей та інших товарів, необхідних для переходу на зелену енергію. Тож науковці припускають, що це вирубування лісів може бути безпосередньо пов’язане з розширенням індонезійської нікелевої промисловості. Принаймні так вважають у неурядовій природоохоронній організації Auriga Nusantara, що базується в Індонезії. Тамтешній директор Манурунг стверджує, що точно невідомо, скільки лісів в Індонезії знищено через видобуток корисних копалин. Але він назвав це "суттєвим рушієм" і сказав, що швидкий розвиток урядом гірничодобувної та нікелевої промисловості країни — включаючи понад 20 нових заводів для переробки нікелевої руди — "повторює помилки Індонезії в галузі олійної пальми та балансової деревини" щодо збільшення вирубки лісів.

Згідно з даними. до Global Forest Watch Індонезія є найбільшим виробником пальмової олії, одним із найбільших експортерів вугілля та провідним виробником целюлози для паперу. Вона також експортує нафту і газ, каучук, олово та інші ресурси.

Відповідно до аналізу, розширення промислових плантацій відбулося в кількох місцях поруч із існуючими плантаціями вирощування пальмової олії та целюлозно-паперовими плантаціями на тропічних островах Калімантан і Західне Папуа.

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Міністерство навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії заявило, що розширення відбулося в рамках концесій, наданих до того, як нинішня адміністрація вступила на посаду в 2014 році.

Associated Press надіслали запит до Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії, аби вони прокоментували ситуацію, однак там на прохання журналістів не зреагували.

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Довідково

Науковці відзначають, що величезний тропічний архіпелаг, що простягнувся через екватор, є домівкою для третього за величиною тропічного лісу в світі з різноманітними видами дикої природи та рослин, які знаходяться під загрозою зникнення, зокрема орангутангами, слонами та гігантськими лісовими квітами. Деякі живуть більше ніде.

З 1950 року понад 74 мільйони гектарів (285 715 квадратних миль) індонезійських тропічних лісів — це територія, яка вдвічі перевищує площу Німеччини — були вирубані, спалені або деградовані для розвитку промисловості з вироблення пальмової олії, плантацій для паперу та каучуку, видобутку нікелю та іншої сировини.

У 2010-х роках в Індонезії відбулося масштабне розширення плантацій олійної пальми, деревини та гігантської пальми. Дослідження в журналі Nature Climate Change показали, що протягом 2004-2014 років рівень вирубки лісів подвоївся до приблизно 2 мільйонів гектарів на рік.

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Відповідно до аналізу, у 2023 році втрата первинних лісів на ділянках понад 100 гектарів становила лише 15% втрат.

Род Тейлор, глобальний директор лісової програми WRI, пояснює відсутність великомасштабних ділянок вирубки лісів репутаційними ризиками, з якими стикаються компанії, якщо виявиться, що вони знищують дерева. В останні десятиліття неурядові організації, споживачі та уряди, включаючи Європейський Союз, наполягали на тому, аби компанії відмовилися від практики вирубки лісів.

У 2018 році президент Індонезії Джоко Відодо призупинив на три роки нові дозволи на плантації пальмової олії. Згідно з урядовими даними, у 2021-2022 роках темпи вирубки лісів сповільнилися.

Але невелика втрата первинних лісів все ще була поширеною по всій країні, включно з кількома природоохоронними територіями, такими як Національний парк Тессо Ніло та заповідник дикої природи Рава Сінгкіл на острові Суматра. Обидві території є домівкою для тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як тигри та слони.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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