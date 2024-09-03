В Индонезии готовятся к первому за 30 лет визиту Папы Франциска

Во вторник Индонезию посетит Папа Франциск. Визит проходит в рамках первой части турне, которое также предусматривает посещение Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Сингапура, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Папа Франциск, глава Католической Церкви, начинает двухнедельное турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, во вторник в Индонезии. Затем он посетит Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур.

По прибытии в Джакарту во вторник Папа Франциск посетит столичную мечеть Истикляль, а также Тоннель дружбы - подземный тоннель, построенный в 2020 году, который пролегает между мечетью и католической кафедрой города как символ межрелигиозного сотрудничества.

Он также встретится с главным имамом страны Насаруддином Умаром и примет участие в межконфессиональной встрече, а также проведет мессу для примерно 80 000 верующих на стадионе Gelora Bung Karno в Джакарте

Это первый визит Папы Римского в Индонезию за последние 30 лет. Франциск будет лишь третьим Папой, который посетит Индонезию, после Папы Павла VI в 1970 году и Папы Иоанна Павла II в 1989 году.

Население Индонезии насчитывает более 270 миллионов человек и имеет шесть официально признанных религий: католицизм, протестантизм, буддизм, индуизм, индуизм, ислам и конфуцианство.

Около 87 процентов населения - мусульмане, и лишь около 3 процентов - католики.

Напомним

Папа Франциск осудил жесткое отношение к мигрантам в Европе. Он призвал к расширению путей доступа для мигрантов и "глобальному управлению миграцией на основе справедливости, братства и солидарности".

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