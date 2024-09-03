В Індонезії готуються до першого за 30 років візиту Папи Франциска
Київ • УНН
Папа Франциск розпочинає двотижневе турне Азійсько-Тихоокеанським регіоном з візиту до Індонезії. Він відвідає мечеть, проведе міжконфесійну зустріч та месу для 80 000 вірян у Джакарті.
У вівторок Індонезію відвідає Папа Франциск. Візит проходить в рамках першої частини турне, яке також передбачає відвідини Папуа-Нової Гвінеї, Східного Тимору та Сінгапуру, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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Папа Франциск, глава Католицької Церкви, розпочинає двотижневе турне Азійсько-Тихоокеанським регіоном, у вівторок в Індонезії. Потім він відвідає Папуа-Нову Гвінею, Східний Тимор і Сінгапур.
Після прибуття до Джакарти у вівторок Папа Франциск відвідає столичну мечеть Істікляль, а також Тунель дружби - підземний тунель, збудований у 2020 році, який пролягає між мечеттю та католицькою катедрою міста як символ міжрелігійної співпраці.
Він також зустрінеться з головним імамом країни Насаруддіном Умаром і візьме участь у міжконфесійній зустрічі, а також проведе месу для приблизно 80 000 вірян на стадіоні Gelora Bung Karno в Джакарті
Це перший візит Папи Римського до Індонезії за останні 30 років. Франциск буде лише третім Папою, який відвідає Індонезію, після Папи Павла VI в 1970 році і Папи Івана Павла II в 1989 році.
Населення Індонезії налічує понад 270 мільйонів осіб і має шість офіційно визнаних релігій: католицизм, протестантизм, буддизм, індуїзм, іслам і конфуціанство.
Близько 87 відсотків населення - мусульмани, і лише близько 3 відсотків - католики.
Нагадаємо
Папа Франциск засудив жорстке ставлення до мігрантів у Європі. Він закликав до розширення шляхів доступу для мігрантів та "глобального управління міграцією на основі справедливості, братерства і солідарності".
Папа Франциск вчергове закликав молитися за Україну07.08.24, 16:37 • 30503 перегляди