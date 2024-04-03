В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

В Иерусалиме прошел митинг против правительства и с призывом к немедленному возвращению людей, которые остались в заложниках у ХАМАС, передает телеканал Channel12, пишет УНН.

Детали

Участники акции, в частности, требовали смены главы кабинета министров Беньямина Нетаньяху, поскольку он "является препятствием для заключения сделки" по освобождению заложников.

Телеканал отмечает, что акции протеста продолжаются уже третий день подряд, родственники заложников проводили митинги и раньше. Во время последнего шествия некоторые протестующие шли с факелами, часть из них отправилась к дому Нетаньяху, в этом районе начались беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители задержали по меньшей мере пятерых протестующих.

Кое-кто решил попытаться устроить беспорядки и приблизиться к дому премьер-министра <...> дом премьер-министра ни в каком месте не был подвержен никакой опасности и никто к нему физически не приближался сообщила полиция.

Там добавили, что один из правоохранителей был ранен в руку во время этих событий.

The Times of Israel отмечает, что протестующие шли от кнессета (парламента) и в районе, где находится резиденция Нетаньяху, разделились, чтобы добраться до нее. Полиция пыталась возвести баррикады.

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