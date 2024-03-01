В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76, упавшего 24 января в белгородской области рф, работа в этом направлении ведется, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net, комментируя заявление омбудсмена рф, что россия якобы готова передать Украине тела, пишет УНН.

Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. И работа в этом направлении ведется - сказал Юсов.

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Омбудсмен рф тетяна москалькова сообщила о готовности российских властей передать Украине тела людей, погибших во время катастрофы Ил-76.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в ответ заявил, что российская сторона в очередной раз начинает спекулировать на теме падения Ил-76, но до сих пор по его требованию россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.