В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76
Киев • УНН
Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.
Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76, упавшего 24 января в белгородской области рф, работа в этом направлении ведется, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net, комментируя заявление омбудсмена рф, что россия якобы готова передать Украине тела, пишет УНН.
Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. И работа в этом направлении ведется
Дополнение
Омбудсмен рф тетяна москалькова сообщила о готовности российских властей передать Украине тела людей, погибших во время катастрофы Ил-76.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в ответ заявил, что российская сторона в очередной раз начинает спекулировать на теме падения Ил-76, но до сих пор по его требованию россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии.
Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76
Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.
Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО
Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.
На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция
В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.
Кипер о возможных "угрозах весны": Одесская область готова ко всем сценариям, в активной фазе строительство оборонительных укреплений
Одесская область активно строит оборонительные укрепления, чтобы подготовиться к любым сценариям, заявил глава ОВА.
Пентагон: без помощи США Украина будет в невыгодном положении в плане артиллерии и ПВО
Министерство обороны США считает, что без американской помощи Украина окажется в невыгодном положении в плане артиллерии и противовоздушной обороны.
рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"
россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.
Угроза со стороны рф и Китая: США хотят ускорить модернизацию ядерного оружия
США хотят ускорить модернизацию своей ядерной триады, чтобы эффективно сдерживать угрозы со стороны россии и Китая, чьи ядерные арсеналы и космический потенциал растут.
Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus
Британское правительство в частном порядке призвало Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус".
Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"
ОБСЕ начинает расследование задержания гражданских украинцев россией по "московскому механизму", доклад международных экспертов должен стать доказательством военных преступлений россии.
Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального
Правительство Австралии ввело финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех сотрудников российских тюрем, связанных с учреждением, где умер Алексей Навальный.