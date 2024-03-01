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В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 08:44  •  29372 просмотра

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Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.

Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76, упавшего 24 января в белгородской области рф, работа в этом направлении ведется, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net, комментируя заявление омбудсмена рф, что россия якобы готова передать Украине тела, пишет УНН.

Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. И работа в этом направлении ведется

- сказал Юсов.

Дополнение

Омбудсмен рф тетяна москалькова сообщила о готовности российских властей передать Украине тела людей, погибших во время катастрофы Ил-76. 

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в ответ заявил, что российская сторона в очередной раз начинает спекулировать на теме падения Ил-76, но до сих пор по его требованию россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.   

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
У ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати тіла загиблих з Іл-76
DIU responds to Russia's statement on readiness to hand over bodies of those killed in the Il-76
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