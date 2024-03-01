У ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати тіла загиблих з Іл-76
Київ • УНН
Андрій Юсов заявив, що Україна неодноразово зверталася до росії з приводу передачі тіл.
Україна неодноразово зверталася до росії з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76, що 24 січня впав у бєлгородській області рф, робота в цьому напрямку ведеться, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net, коментуючи заяву омбудсмена рф, що росія нібито готова передати Україні тіла, пише УНН.
Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота в цьому напрямку ведеться
Доповнення
Омбудсменка рф тетяна москалькова повідомила про готовність російської влади передати Україні тіла людей, загиблих під час катастрофи Іл-76.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець у відповідь заявив, що російська сторона вчергове починає спекулювати на темі падіння Іл-76, але й досі на його вимогу росія не передала ані офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.
Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським бєлгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.