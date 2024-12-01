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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии обостряются протесты: полиция продолжает применяет водометы

В Грузии обостряются протесты: полиция продолжает применяет водометы

Киев  •  УНН

 • 6823 просмотра

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В Тбилиси, Батуми и Кутаиси продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Полиция применяет водометы против демонстрантов, строящих баррикады, уже задержаны более 200 человек.

В Грузии ситуация на протестах стремительно обостряется. Полиция продолжает применять водометы для разгона толпы, но это не останавливает демонстрантов. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

В столице Грузии продолжаются масштабные протесты у здания парламента.

Акции протеста проходят также в Батуми и Кутаиси, что свидетельствует об общегосударственном масштабе недовольства.

Протестующие используют брусчатку для построения баррикад и противостояния с силовиками. В толпе все чаще видны украинские флаги - они стали символом солидарности и борьбы за свободу. 

Напомним

В Тбилиси ночью задержали 50 участников акции протеста, которые требовали отставки правительства и новых выборов. Общее количество задержанных превысило 200 человек, некоторые из них получили ранения и переломы.

50 протестующих задержаны ночью в Тбилиси: что происходит в столице Грузии1 дек. 2024, 10:12 • 16158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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