В Грузии обостряются протесты: полиция продолжает применяет водометы
Киев • УНН
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Полиция применяет водометы против демонстрантов, строящих баррикады, уже задержаны более 200 человек.
В Грузии ситуация на протестах стремительно обостряется. Полиция продолжает применять водометы для разгона толпы, но это не останавливает демонстрантов. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
В столице Грузии продолжаются масштабные протесты у здания парламента.
Акции протеста проходят также в Батуми и Кутаиси, что свидетельствует об общегосударственном масштабе недовольства.
Протестующие используют брусчатку для построения баррикад и противостояния с силовиками. В толпе все чаще видны украинские флаги - они стали символом солидарности и борьбы за свободу.
Напомним
В Тбилиси ночью задержали 50 участников акции протеста, которые требовали отставки правительства и новых выборов. Общее количество задержанных превысило 200 человек, некоторые из них получили ранения и переломы.
50 протестующих задержаны ночью в Тбилиси: что происходит в столице Грузии1 дек. 2024, 10:12 • 16158 просмотров