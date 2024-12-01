50 протестующих задержаны ночью в Тбилиси: что происходит в столице Грузии
Киев • УНН
В Тбилиси ночью задержали 50 участников акции протеста, которые требовали отставки правительства и новых выборов. Общее количество задержанных превысило 200 человек, некоторые из них получили ранения и переломы.
В Тбилиси ночь на 1 декабря были задержаны 50 участников акции протеста, которые требовали отставки правительства и новых выборов. Об этом пишет Rustavi2 со ссылкой на данные МВД Грузии, передает УНН.
По предварительным данным, общее количество задержанных в течение акций протеста превысило 200 человек.
По словам адвокатов задержанных, часть из них освобождена, часть находится в изоляторах временного содержания, часть – в больницах.
У некоторых из задержанных есть ранения, внешние повреждения, переломы.
Задержанным инкриминируют в основном неповиновение полиции и мелкое хулиганство.
Напомним
В центре Тбилиси в ночь на 1 декабря происходили столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Спецназ использовал водометы и дымовые шашки, протестующие отвечали пиротехникой.
Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.