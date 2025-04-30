В Госдепе США заявили, что следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине

Украина приняла меры по 30-дневному прекращению огня, теперь очередь за рф, следующие несколько дней власти Соединенных Штатов будут ждать от россии конкретных шагов в вопросе прекращения огня. Если этого не произойдет, могут быть приняты дополнительные санкции против россии, на которые намекнул президент США Дональд Трамп. Об этом заявила в прямом эфире пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс передает УНН.

Я думаю, что то, что сказал Марко Рубио, государственный секретарь только в эти выходные, заключается в том, что следующие несколько дней являются критическими. По сути, мы регулярно отмечаем, что мы будем смотреть на то, что делает путин, а не на то, что он говорит. Это ключевое. И мнение министра иностранных дел Украины очень хорошее. Если это действительно касается обязательств по чему-то регулярному и действительно гуманитарному, то зачем ждать, зачем ждать 10 дней? - заявила Брюс.

Она также отметила, что США нужно увидеть "реальные действия, свидетельствующие о том, что путин серьезно настроен остановить эту резню" и добавила, что прекращение огня должно быть последовательным и постоянным. Только при этом условии, по словам пресс-секретаря Госдепартамента США, можно будет заниматься достижением мира.

Украина явно приняла меры по своему обязательству по 30-дневному прекращению огня, регулярно повторяя, что они этого хотят. Ранее россия предложила прекращение огня, и Украина отметила, что хотела бы, чтобы оно длилось больше нескольких часов или даже больше нескольких дней, а этого не происходит. Это будет вопросом нескольких дней, когда мы рассмотрим, серьезно ли россия настроена прекратить эту войну - заявила Брюс.

Продолжая, она добавила, что США потребуется принять решение на случай, если власти рф так и не смогут прекратить огонь. Среди вариантов давления на рф в таком случае, прозвучал вариант с санкциями, который до этого озвучил президент США Дональд Трамп.

Стороны должны принять решение о прекращении этого, а если нет, то какие еще варианты? Я знаю, что президент Трамп уже упоминал о введении дополнительных санкций против россии. Я думаю, что это является признаком. Во-первых, санкции против россии сейчас, безусловно, все еще действуют. Применение дополнительных санкций, конечно, повредит еще больше. Я думаю, что это важно. Когда речь идет об экономике россии и характере того, что россия способна сделать. И поэтому я думаю, что дополнительные санкции, на которые намекнул президент, свидетельствуют о том, что мы не собираемся сдаваться, что это важно для нас, и если кто-то и может это сделать, то это действительно президент Трамп - отметила пресс-секретарь.

Она также отметила, что для тех, кто думает, что будучи олигархом может делать все, что угодно есть неутешительная новость, потому что единственным местом, где они смогут отдыхать, останется Северная Корея.

Ранее УНН писал, что спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет полного прекращения огня как минимум на 30 дней с возможностью продлить его. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил необходимость давления на российского диктатора владимира путина ради этого.