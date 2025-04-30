У Держдепі США заявили, що наступні кілька днів будуть вирішальними для миру в Україні

Україна вжила заходів щодо 30-денного припинення вогню, наразі черга за рф, наступні кілька днів влада Сполучених Штатів буде чекати від росії конкретних кроків у питанні припинення вогню. Якщо цього не станеться, можуть бути вжиті додаткові санкції проти росії, на які натякнув президент США Дональд Трамп. Про це заявила у прямому ефірі речниця Державного департаменту США Теммі Брюс передає УНН.

Я думаю, що те, що сказав Марко Рубіо, державний секретар лише цими вихідними, полягає в тому, що наступні кілька днів є критичними. По суті, ми регулярно відзначаємо, що ми будемо дивитися на те, що робить путін, а не на те, що він говорить. Це ключове. І думка міністра закордонних справ України дуже хороша. Якщо це дійсно стосується зобов'язань щодо чогось регулярного та справді гуманітарного, то навіщо чекати, навіщо чекати 10 днів? - заявила Брюс.

Вона також зауважила, що США потрібно побачити "реальні дії, які свідчать про те, що путін серйозно налаштований зупинити цю різанину" та додала, що припинення вогню має бути послідовним та постійним. Тільки за цієї умови, за словами речниці Держдепартаменту США, можна буде займатися досягненням миру.

Україна явно вжила заходів щодо свого зобов'язання щодо 30-денного припинення вогню, регулярно повторюючи, що вони цього хочуть. Раніше росія запропонувала припинення вогню, і Україна зазначила, що хотіла б, аби воно тривало більше кількох годин або навіть більше кількох днів, а цього не відбувається. Це буде питанням кількох днів, коли ми розглянемо, чи серйозно росія налаштована припинити цю війну - заявила Брюс.

Продовжуючи, вона додала, що США буде потрібно прийняти рішення на випадок, якщо влада рф так і не спроможеться припинити вогонь. Серед варіантів тиску на рф у такому випадку, пролунав варіант із санкціями, який до цього озвучив президент США Дональд Трамп.

Сторони повинні прийняти рішення про припинення цього, а якщо ні, то які ще варіанти? Я знаю, що президент Трамп вже згадував про запровадження додаткових санкцій проти росії. Я думаю, що це є ознакою. По-перше, санкції проти росії зараз, безумовно, все ще діють. Застосування додаткових санкцій, звичайно, зашкодить ще більше. Я думаю, що це важливо. Коли йдеться про економіку росії та характер того, що росія здатна зробити. І тому я думаю, що додаткові санкції, на які натякнув президент, свідчать про те, що ми не збираємося здаватися, що це важливо для нас, і якщо хтось і може це зробити, то це справді президент Трамп - зазначила речниця.

Вона також зауважила, що для тих, хто думає, що будучи олігархом може робити все, що завгодно є невтішна новина, бо єдиним місцем, де вони зможуть відпочивати, залишиться Північна Корея.

Раніше УНН писав, що спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп хоче повного припинення вогню щонайменше на 30 днів з можливістю продовжити його. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко наголосив на необхідності тиску на російського диктатора володимира путіна заради цього.