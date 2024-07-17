Киев • УНН
США не могут предвидеть развитие российско-китайских отношений, а также роль Китая как главного стратегического партнера россии, включая потенциальную поддержку российской оборонной промышленности.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что Соединенные Штаты не могут предсказать развитие отношений между Китаем и россией, сообщает УНН.
Мы наблюдаем дальнейшее развитие отношений между Китаем и россией, и это касается не только возрождения оборонно-промышленной базы. Это также связано с тем, что Китай является крупным стратегическим партнером россии. Вы видели тесные связи между президентом путиным и президентом Си, визиты между ними. Поэтому я не могу предсказать, к чему это приведет
По его словам, американская сторона в диалоге с Пекином говорила, что Соединенные Штаты надеются, что Китай сможет сыграть продуктивную роль в прекращении конфликта, но "это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто - жертвой". И речь шла не только о "достижении мира ради мира", но и о достижении мира, который был бы справедливым и прочным для Украины.
"Но в конечном итоге я не могу сказать вам, что они собираются делать", - подчеркнул Миллер.
Дополнение
Страны-члены НАТО призвали Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, к прекращению любой материальной и политической поддержки рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие из Китая попадает в рф. Также Китай мог бы сыграть колоссальную роль в завершении войны, в частности, помочь давить в этом вопросе на российского диктатора Владимира Путина.