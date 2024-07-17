Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что Соединенные Штаты не могут предсказать развитие отношений между Китаем и россией, сообщает УНН.

Мы наблюдаем дальнейшее развитие отношений между Китаем и россией, и это касается не только возрождения оборонно-промышленной базы. Это также связано с тем, что Китай является крупным стратегическим партнером россии. Вы видели тесные связи между президентом путиным и президентом Си, визиты между ними. Поэтому я не могу предсказать, к чему это приведет - заявил Миллер.

По его словам, американская сторона в диалоге с Пекином говорила, что Соединенные Штаты надеются, что Китай сможет сыграть продуктивную роль в прекращении конфликта, но "это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто - жертвой". И речь шла не только о "достижении мира ради мира", но и о достижении мира, который был бы справедливым и прочным для Украины.

"Но в конечном итоге я не могу сказать вам, что они собираются делать", - подчеркнул Миллер.

Дополнение

Страны-члены НАТО призвали Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, к прекращению любой материальной и политической поддержки рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие из Китая попадает в рф. Также Китай мог бы сыграть колоссальную роль в завершении войны, в частности, помочь давить в этом вопросе на российского диктатора Владимира Путина.