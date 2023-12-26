В Германии из-за наводнений опасаются прорыва дамбы из-за наводнения
Наводнения в Германии усиливают опасения прорыва дамб; аварийные службы укрепляют ослабленные дамбы мешками с песком на фоне непрекращающихся дождей. В Тюрингии из-за сильного наводнения произошли эвакуации.
В Польше оценили время ожидания грузовиков на границе напротив "Ягодина" в более чем месяц
Водители грузовиков на польско-украинской границе в Дорогуске вынуждены ждать более 30 дней из-за перебоев, вызванных протестами, а в 40-километровой очереди стоят 1 500 грузовиков.
Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку
Франция поставила в Украину второй лоцманский катер, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.
Поездом через Эстонию: Украина разработала новый маршрут доставки международной почты
Укрпочта начала доставлять почту с помощью железной дороги через Эстонию. Это поможет ускорить международную доставку посылок в Украину и снизит зависимость от блокады границы перевозчиками.
В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат
Крым сильно укреплен различными средствами вражеской противовоздушной обороны, но детальная разведка позволяет украинским войскам осуществлять успешные удары по полуострову.
Враг может нанести удары в любой момент - Гуменюк о возможности обострения атак рф на Новый год
Гуменюк прокомментировала возможность обострения атак рф на Новый год.
Украинский институт книги призвал государство выплатить миллионные долги перед издателями
Украинский институт книги (УИК) выразил свою обеспокоенность из-за невозможности государства профинансировать расходы издателей по программам института.
Появилось фото уничтоженного ВСУ десантного корабля "Новочеркасск"
Украинские войска уничтожили российский десантный корабль "Новочеркасск" ракетным ударом; фотографии свидетельствуют о серьезных повреждениях.
В оккупированном Севастополе сообщают о громком взрыве
Громкий взрыв прогремел в Севастополе в Крыму.
У оккупантов в Бердянске сегодня было громко, прозвучали два взрыва - Федоров
В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели два мощных взрыва.