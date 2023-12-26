В Германии из-за наводнений опасаются прорыва дамбы из-за наводнения

В федеральной земле Нижняя Саксония в течение ночи пришлось поддерживать дамбы мешками с песком. Постоянные дожди и мокрый грунт продолжают представлять угрозу, в частности усиливается наводнение в горах Гарц. В Тюрингии, из-за наводнения было эвакуировано 500 жителей отдельного района. Об этом пишет УНН с ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Детали

Ситуация с паводками в некоторых частях Германии остается напряженной. В Нижней Саксонии опасаются прорыва дамбы: в районе Леер сотни людей боролись с паводком в ночь на вторник. В муниципалитете Упленген дамба Голленер Эхе была сломана в двух местах, а также ослаблена на длине почти 500 метров, поэтому около 450 экстренных служб и сотни волонтеров прибыли на место, чтобы стабилизировать дамбу с с помощью мешков с песком.

Позже пожарная служба окружная пожарная служба Леера дала осторожное объяснение.

Защита дамбы на данный момент завершена, и ситуация в основном находится под контролем - проинформировали в ведомстве.

Количество заявок на беженство в ЕС выросло до миллиона за год. На первом месте - Германия

Вместе с тем власти предупредили о дальнейшем ухудшении ситуации с наводнениями - предупреждается о третьей волне паводка для районов рек Окер и Иннерсте. В Гарце прогнозируются дальнейшие дожди, ожидается третья волна паводков в притоках дамб. Как следствие, плотины Гарца может заполниться настолько, что это может привести к ухудшению ситуации.

В Тюрингии особенно пострадал город Виндехаузен в районе Нордхаузен. Ситуация с наводнением там стала настолько серьезной, что на Рождество пришлось полностью эвакуировать район Геринген, который насчитывает почти 500 жителей.

Враг может нанести удары в любой момент - Гуменюк о возможности обострения атак рф на Новый год

Ситуация в других федеральных землях

Второй наивысший уровень опасности в некоторых районах Саксонии-Анхальт. Государственное агентство по противопаводковой защите вчера также объявило второй наивысший уровень опасности для нескольких рек, в частности Мульде и ее притоков, Вайсе-Эльстер в Галле и районе Заале, а также Оре в районе Берде.

В Баварии ситуация с наводнениями в основном успокоилась, уровень воды сейчас стабилен или падает. В Нижней Франконии и Верхнем Пфальце уровень воды все еще высокий.

Напомним

Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном.

Поездом через Эстонию: Украина разработала новый маршрут доставки международной почты