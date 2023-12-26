Количество заявок на беженство в ЕС выросло до миллиона за год. На первом месте - Германия

С начала января до конца октября в ЕС было подано 937 тысяч ходатайств об убежище. Это на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Лидирует по количеству желающих получить убежище - Германия, пишет DW, информирует УНН.

Детали

Глава Агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори в интервью изданию группы Funke заявила, что только в октябре заявок на беженство было около 123 тысяч - это рекорд за последние 7 лет. По ее оценке, в целом в 2023 году общее количество заявок на беженство в ЕС будет "точно больше одного миллиона".

На первом месте первом месте среди стран, где беженцы хотят получить защиту, Германия.

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев ФРГ получило с января по конец ноября более 325 тысяч заявок - это на 52 процента больше, чем за тот же период в 2022 году.

Так, в октябре октябре, там было подано 27 процентов от всех просьб в европейских странах. Это больше, чем во Франции и Италии вместе взятых, хотя они занимают второе и третье место по доле полученных заявок соответственно.

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