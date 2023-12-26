Враг может нанести удары в любой момент - Гуменюк о возможности обострения атак рф на Новый год
Киев • УНН
Гуменюк прокомментировала возможность обострения атак рф на Новый год
Российские оккупанты коварны и могут нанести удары в любое время и по любым направлениям. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, комментируя, стоит ли ожидать увеличения угрозы на новогодние праздники, передает корреспондент УНН.
На вопрос, следует ли на новогодние праздники ожидать увеличения угрозы для Украины, Гуменюк ответила: "Я не сторонница того, чтобы говорить, что нам следует ожидать обострения. Мы находимся в войне, мы знаем, что коварный враг может нанести удары в любое время и по любым направлениям. Очевидно, что даже Святой вечер не остановил врага и атаки были мощными".
Гуменюк отметила, что поэтому нужно быть наготове и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Дополнение
Российские войска в Сочельник атаковали юг Украины, сбито 22 ударных дрона типа Shahed, 17 из которых - в Одесской области, а также две ракеты, одну из которых враг выпустил в направлении Кропивницкого, а другую - в направлении Одесской области.
Враг может нанести удары в любой момент - Гуменюк о возможности обострения атак рф на Новый год
Гуменюк прокомментировала возможность обострения атак рф на Новый год.
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