Поездом через Эстонию: Украина разработала новый маршрут доставки международной почты

В Киев прибыл первый поезд с международными посылками первый поезд с международными посылками, что позволит снизить зависимость международных доставок от блокады границ польскими и словацкими перевозчиками. Об этом сообщает Укрпочта, передает УНН.

Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныцей внедряют новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину - говорится в сообщении.

Детали

Международную почту по железной дороге приняли впервые с 2002 года.

Укрпочта отмечает, что почта Эстонии является ключевым транзитным партнером в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности китайских онлайн-магазинов. Также компания отмечает, что после внедрения нового логистического маршрута блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. При этом в отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

Укрпочта отметила, что в первой тестовой доставке в Украину по железной дороге прибыли 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов, которые уже переданы на доставку до получателей в Украине. Также отмечается, что это транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять любые объемы посылок клиентов Укрпочты.

Укрпочта выпустила марку, посвященную работникам Укрзализныци