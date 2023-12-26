Поездом через Эстонию: Украина разработала новый маршрут доставки международной почты
Укрпочта начала доставлять почту с помощью железной дороги через Эстонию. Это поможет ускорить международную доставку посылок в Украину и снизит зависимость от блокады границы перевозчиками.
В Крыму довольно большое количество вражеских средств ПВО различных типов - Игнат
Крым сильно укреплен различными средствами вражеской противовоздушной обороны, но детальная разведка позволяет украинским войскам осуществлять успешные удары по полуострову.
Враг может нанести удары в любой момент - Гуменюк о возможности обострения атак рф на Новый год
Гуменюк прокомментировала возможность обострения атак рф на Новый год.
Украинский институт книги призвал государство выплатить миллионные долги перед издателями
Украинский институт книги (УИК) выразил свою обеспокоенность из-за невозможности государства профинансировать расходы издателей по программам института.
Появилось фото уничтоженного ВСУ десантного корабля "Новочеркасск"
Украинские войска уничтожили российский десантный корабль "Новочеркасск" ракетным ударом; фотографии свидетельствуют о серьезных повреждениях.
В оккупированном Севастополе сообщают о громком взрыве
Громкий взрыв прогремел в Севастополе в Крыму.
У оккупантов в Бердянске сегодня было громко, прозвучали два взрыва - Федоров
В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели два мощных взрыва.
Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ
Украина планирует создать библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции для борьбы с незаконным оборотом.
Китай ввел санкции против американской компании и двух исследователей по правам человека из-за работы в регионе Синьцзян
Китай наложил санкции на американскую фирму "Харон" и двух исследователей из-за их работы в Синьцзяне, обострив спор о возможных нарушениях прав человека.
россияне уничтожили более 26 тыс. гектаров леса в Луганской области - ОВА
россияне уничтожили более 26 000 гектаров луганских лесов, убытки превышают 180 миллиардов гривен.