В Финляндии хотят оставить закрытыми все пункты пропуска на границе с рф
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Финляндия может оставить границу с россией закрытой, ссылаясь на отсутствие изменений в действиях россии и соображения национальной безопасности.
Блокада на границе с Польшей: из четырех пунктов пропуска разблокирован только один
Работает только самый маленький польско-украинский пункт пропуска "Шегини-Медика". Переговоры о разблокировании границ продолжаются.
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн.
На Киевщине группа молодых людей поджигала релейные шкафы, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях
Четверо молодых людей на чьем-то "заказе" за деньги подожгли шкафы сигнальных реле на железной дороге в Киевской области; их задержала полиция.
россия активизирует своих агентов влияния в Италии - Центр нацсопротивления
россия пытается повлиять на итальянское общественное мнение с помощью пропагандистского мероприятия в Модене, продвигая обманчивые нарративы относительно Мариуполя.
Герус объяснил решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Украина отменяет мораторий на уплату коммунальных долгов, отмечая своевременные платежи пенсионеров и получателей субсидий, в то время как более состоятельные граждане накапливают долги.
Адвокат Кирилла Кернеса может быть связана с подозреваемым в финансировании агрессии рф Евгением Черняком
Адвокат Кирилла Кернеса может быть связана с подозреваемым в финансировании агрессии рф Евгением Черняком.
Развертывание техники и налаживание связи: на севере ВСУ проводят тренировки связистов
В учебную программу входят такие мероприятия, как радиотренировка, развертывание полевых узлов связи и построение радиорелейных направлений и сетей.
В россии еще один дрон попал возле одного из предприятий в городе орел
Беспилотник-камикадзе нанес удар возле предприятия в орле, россия.
Умер известный певец, народный артист Украины Виталий Билоножко
Виталий Билоножко, народный артист Украины и основатель фестиваля, умер в возрасте 70 лет.