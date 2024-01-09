В Финляндии хотят оставить закрытыми все пункты пропуска на границе с рф

Окончательное решение о закрытии КПП на границе с рф правительство примет через несколько дней, однако пока в Финляндии не видят причин для изменения ситуации на границе. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в MTV, передает УНН.

Детали

"Я не могу раскрывать разведданные, но, похоже, изменения в действиях россии не произошли", - сказала она. Отвечая на вопрос, останется ли граница закрытой, Рантанен подчеркнула: "Так и должно быть".

Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна

По ее словам, окончательное решение будет принято в четверг, 11 января.

Дополнение

Причиной повторного закрытия стало значительное количество искателей убежища на границе сразу после открытия пункта пропуска. В Хельсинки объяснили большое количество беженцев без необходимых документов решением о полном закрытии границы в конце ноября.

Напомним,

С 15 января в Финляндии полностью закрыли границу с Россией. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности.