У Фінляндії хочуть залишити закритими всі пункти пропуску на кордоні з рф

Остаточне рішення щодо закриття КПП на кордоні з рф уряд ухвалить за декілька днів, проте наразі у Фінляндії не бачать причин для зміни ситуації на кордоні. Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен в MTV, передає УНН.

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"Я не можу розкривати розвіддані, але, схоже, зміни в діях Росії не відбулися", - сказала вона. Відповідаючи на запитання, чи залишиться кордон закритим, Рантанен наголосила: "Так і має бути".

Фінляндія посилює спостереження за кордоном: наразі ситуація стабільна

За її словами, остаточне рішення буде ухвалено у четвер, 11 січня.

Доповнення

Причиною повторного закриття стала значна кількість шукачів притулку на кордоні одразу після відкриття пункту пропуску. У Гельсінкі пояснили велику кількість біженців без необхідних документів рішенням про повне закриття кордону наприкінці листопада.

Нагадаємо

З 15 січня у Фінляндії повністю закрили кордон з росією. Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен пояснила, що ситуація на східному кордоні становить загрозу національній безпеці.