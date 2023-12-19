В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%
Экспорт украинских грузовиков в ЕС вырос на 30% благодаря "транспортному безвизу", как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.
Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео
Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы украинских воинов, повредив фоторамки. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, признался в содеянном, заявив, что на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
В "Дія" запускают возможность купли-продажи автомобилей
В Украине с полуночи запускается услуга покупки/продажи автомобилей в приложении "Дія", уменьшая бюрократию, о чем президент Зеленский объявил на саммите "Дія 2023".
В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под стражу.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков
Черноморский коридор Украины способствовал экспорту 10 миллионов тонн грузов.
В ООН зафиксировали более 140 случаев казней гражданских украинцев военными рф
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о более 140 случаях казней гражданских лиц в Украине, совершенных российскими войсками с февраля 2022 года.
россияне вербуют "кадетов" на оккупированных территориях Луганщины - ЦНС
российские оккупанты вербуют "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса в Луганской области, надеясь воспитать лояльную боевую силу. Усилия кремля включают "патриотические беседы" и отправку лучших новобранцев в Москву для получения дальнейшего опыта.
россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн - шойгу
По словам министра обороны шойгу, россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, при этом их количество уже составляет 1,15 миллиона.