В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%

Благодаря так называемому "транспортному безвизу" Украине удалось увеличить экспорт грузовиками в Евросоюз минимум на 30%. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

Детали

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, что Киев представил ключевые показатели выполнения Соглашения о грузовых перевозках с Европейским Союзом во время второго заседания Совместного комитета Соглашения с участием стран ЕС и Европейской Комиссии.

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По словам Кубракова, соглашение о либерализации грузовых перевозок, так называемый "транспортный безвиз" - это один из ключевых результатов поддержки нашего государства со стороны ЕС в сфере транспорта и обеспечения экспортной логистики, а значит, нашей экономики.

Благодаря Соглашению экспорт товаров именно грузовиками в направлении стран ЕС вырос на 30% в этом году, если сравнивать с 2021, когда действовала разрешительная система перевозок. Рядом с этим, Соглашение - это основной элемент "Путей солидарности" для поддержки экспорта зерновых в условиях отсутствия стабильных альтернативных путей и морской блокады - резюмировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В то же время он отметил, что нарушение условий Соглашения, в частности блокада польскими протестующими пунктов пропуска, нанесла негативное влияние украинской экономике и экспорту.

Полное разблокирование границы и недопущение подобных ситуаций в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона - уверен Кубраков.

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Дополнение

В Министерстве также рассказали о ключевых результатах выполнения Соглашения, подписанного 29 июня 2022 года:

Экспорт украинских товаров по дорогам в ЕС вырос на 40% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом и на 30% в 2023 году по сравнению с 2021-м;

Импорт товаров в Украину из ЕС вырос на 11% в 2022 году и на 25% в 2023 году, по сравнению с 2021-м - до подписания Соглашения;

На 48% больше товаров было экспортировано в страны ЕС по дорогам за полтора года действия Соглашения, чем за аналогичный период до его подписания. Импорт за этот период вырос на 44%

Справочно

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано 29 июня 2022 года сроком на один год. В 2023 году оно было продлено еще на год - до 30 июня 2024 года.

Ключевое содержание Соглашения - возможность украинских перевозчиков выполнять перевозки в страны ЕС без разрешений, как это требовалось до подписания. В свою очередь, перевозчики стран ЕС имеют такую же возможность, импортируя товары в Украину.

Напомним,

Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.