В этом году прибыли украинских банков выросли на 27% - Опендатабот

За первые пять месяцев 2024 года украинские банки после налогообложения заработали 67,97 миллиарда гривен прибыли, что на 27% больше чем в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные платформы открытых данных Опендатабот.

Детали

Согласно сообщению, за это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль. Это в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Из 63 банков только 7 получили убытки - 131,83 млн грн.

В десятку самых прибыльных банков Украины вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка.

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В целом их прибыль составляет 85% от общей прибыли всех украинских банков. Треть общей прибыли приходится на ПриватБанк. Согласно исследованию, наибольший прирост прибыли у МТБ банка - в 13,6 раза.

Также статистика свидетельствует, что лидером среди банков с иностранным капиталом стал Райффайзен банк: почти 4 млрд грн прибыли. Это на 22% больше по сравнению с соответствующим периодом того года.

Отмечается, что банки с частным капиталом получили 10,42 млрд грн прибыли. Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Лидером этой группы стал ПУМБ, который заработал 3,2 млрд грн. Это на 7% больше чем в прошлом году.

Напомним

Национальный банк Украины сообщает об устойчивой тенденции удешевления кредитов: с июня прошлого года кредитные ставки снизились на 4%, что свидетельствует о постепенном восстановлении кредитной активности в различных секторах, включая корпорации, малый и средний бизнес, а также розничное кредитование.