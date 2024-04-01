В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

Наличие живой силы дает российской армии способность поддерживать сегодняшние темпы наступления и попытаться начать наступление на новом направлении, но оценить такую вероятность крайне сложно. Об этом сказал заместитель начальника штаба эстонской дивизии по вопросам оперативной работы, полковник Янно Мярк в передаче "Украинская студия", передает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

По его словам, российские войска удерживают инициативу и темп наступления на разных направлениях фронта, а Украина вынуждена находиться в стратегической обороне.

Президент Украины в интервью CBS отметил, что Украине удалось стабилизировать фронт, но дальше будет сложнее сдерживать российское наступление, если союзники не поспешат с поставками оружия. россия, безусловно, пытается воспользоваться некоторым застоем или неопределенностью относительно западной военной помощи - отметил Мярк.

Он напомнил, что россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 тис. человек в месяц.

Эти силы, конечно, не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале войны. Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно - сказал Мярк.

Он также отметил недостаток систем ПВО для защиты Украины, чем сейчас пользуется россия, атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

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Говоря о сложной ситуации с украинской ПВО, Мярк отметил, что эти системы сейчас не могут быть использованы на фронте, поскольку они используются для защиты населенных пунктов, а также критически важной инфраструктуры.

Напомним

Аналитики Института изучения войны считают, что российское военное командование отдаст предпочтение одному оперативному направлению, возможно на западе Донецкой области. В новом анализе ISW, также упоминается внимание рф к оси Харьков-Луганск и районам вблизи Бахмута и Авдеевки, - в этих направлениях российская армия накапливает личный состав и технику, впрочем российские силы ограничены в планировании.

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