В Эстонии закрывают филиал Danske Bank

По словам председателя ликвидационной комиссии Фредерика Бьерна, Danske Bank “практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии”.

Сейчас банк решает технические вопросы, связанные с ликвидацией. В частности, портфель корпоративных клиентов будет переведен в литовский филиал Danske Bank, а обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV. В ближайшие дни с занимаемого банком здания в центре Таллина будут сняты вывески и логотипы Danske Bank.

Финансовая инспекция Эстонии еще в феврале текущего года опубликовала предписание о прекращении деятельности филиала банка, который обвиняют в крупномасштабном отмывании денег из стран бывшего СССР в 2007-2015 годах. Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР. По этому делу задержаны 10 человек.

Напоминаем, в конце сентября бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был обнаружен мертвым во дворе своего дома. Как заявили тогда в правоохранительных органах, “все на месте происшествия указывает на самоубийство”.