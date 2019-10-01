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В Естонії закривають філію Danske Bank

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.

В Естонії закривають філію Danske Bank

За словами голови ліквідаційної комісії Фредеріка Бйорна, Danske Bank “практично припинив банківську діяльність в Естонії”.

Зараз банк вирішує технічні питання, пов’язані з ліквідацією. Зокрема, портфель корпоративних клієнтів буде переведений в литовський філія Danske Bank, а обслуговуванням кредитів приватних осіб займеться естонський банк LHV. У найближчі дні з займаної банком будівлі в центрі Талліна будуть зняті вивіски та логотипи Danske Bank.

Фінансова інспекція Естонії ще в лютому поточного року опублікувала розпорядження про припинення діяльності філії банку, який звинувачують у великомасштабному відмиванні грошей з країн колишнього СРСР в 2007-2015 роках. Як повідомила у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times, тільки протягом 2013 років через відділення Danske Bank в Естонії пройшло 30 млрд доларів, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР. У цій справі затримано 10 осіб.

Нагадуємо, в кінці вересня колишній генеральний директор естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе був виявлений мертвим у дворі свого будинку. Як заявили тоді в правоохоронних органах, “все на місці події вказує на самогубство”.

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