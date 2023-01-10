В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз товаров из рф

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"Под санкции попали, например, книжки, средства гигиены, одежда и многое другое. Но если для них еще предусмотрены исключения, то российские алкоголь и сигареты запрещено перевозить через границу в любом количестве", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках 8-го санкционного пакета с 9 января на территорию ЕС запрещен ввоз из россии ряда товаров: средств личной гигиены, бытовой химии, одежды, инструментов, изделий из металла, бумажных изделий, в частности книг. Также под запрет попадают и те акцизные товары, которые до сих пор частные лица могли провозить в ограниченном объеме.

“По горючему сейчас действует запрет на ввоз дополнительного горючего в канистре только для юридических лиц, полный запрет на ввоз дополнительного горючего будет через пару месяцев. Если мы говорим об акцизных товарах: сигареты, крепкий алкоголь, то да, здесь санкционные ограничения очень четкие — в любом количестве они запрещены”, — пояснил глава НТД по таможенному контролю на внешней границе Антс Кутти.

"Если с некоторыми товарами запрет жесткий и четкий — сигареты не можно ни в каком количестве, то товары личной гигиены можно провезти, но только, если можно доказать, что они предназначены для личного пользования и не могут быть использованы для получения прибыли", - пишет ERR.

“Если Налогово-таможенный департамент увидит в перевозке коммерческую партию, зачем, например, человеку 10 тюбиков зубной пасты, то тогда каждый случай будет рассматриваться индивидуально, потому что все случаи разные”, — отметил Кутти.

В случае, если на границе будет обнаружена попытка незаконного провоза товаров, то может начаться уголовное производство.

“Нарушения, связанные с санкционным режимом, наказываются в уголовном порядке. Всё зависит от обстоятельств. Если человек действительно хотел ввезти санкционный товар как контрабанду, то за этим последует уголовное делопроизводство, если человек не скрывал, задекларировал и по незнанию совершил это, то тогда, в зависимости от количества и обстоятельств, у него есть возможность сдать это в госсобственность или сдать товар обратно в страну, откуда он прибыл”, — сказал Кутти.

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