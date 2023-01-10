В Естонії набирає чинності заборона на ввезення товарів із рф

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"Під санкції потрапили, наприклад, книжки, засоби гігієни, одяг і багато іншого. Але якщо для них ще передбачені винятки, то російські алкоголь і сигарети заборонено перевозити через кордон у будь-якій кількості", - йдеться в повідомленні.

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У рамках 8-го санкційного пакета з 9 січня на територію ЄС заборонено ввезення з росії низки товарів: засобів особистої гігієни, побутової хімії, одягу, інструментів, виробів з металу, паперових виробів, зокрема книг. Також під заборону потрапляють і ті акцизні товари, які досі приватні особи могли провозити в обмеженому обсязі.

“Щодо пального зараз діє заборона на ввезення додаткового пального в каністрі тільки для юридичних осіб, повна заборона на ввезення додаткового пального буде за пару місяців. Якщо ми говоримо про акцизні товари: цигарки, міцний алкоголь, то так, тут санкційні обмеження дуже чіткі — у будь-якій кількості вони заборонені”, — пояснив голова НТД з митного контролю на зовнішньому кордоні Антс Кутті.

"Якщо з деякими товарами заборона жорстка і чітка — цигарки не можна ні в якій кількості, то товари особистої гігієни можна провезти, але тільки, якщо можна довести, що вони призначені для особистого користування і не можуть бути використані для отримання прибутку", - пише ERR.

“Якщо Податково-митний департамент побачить у перевезенні комерційну партію, навіщо, наприклад, людині 10 тюбиків зубної пасти, то тоді кожен випадок розглядатиметься індивідуально, тому що всі випадки різні”, — зазначив Кутті.

У разі, якщо на кордоні буде виявлено спробу незаконного провезення товарів, то може розпочатися кримінальне провадження.

“Порушення, пов’язані з санкційним режимом, караються в кримінальному порядку. Усе залежить від обставин. Якщо людина дійсно хотіла ввезти санкційний товар як контрабанду, то за цим послідує кримінальне діловодство, якщо людина не приховувала, задекларувала та через незнання вчинила це, то тоді, залежно від кількості й обставин, у неї є можливість здати це в держвласність або здати товар назад у країну, звідки він прибув”, — сказав Кутті.

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