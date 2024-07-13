В Донецкой области сегодня в результате российских обстрелов 2 человека погибли и 4 получили ранения, сообщил вечером 13 июля глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В Константинопольском Кураховской громады россияне попали управляемыми авиабомбами по территории сельхозпредприятия - убили 1 человека и 1 ранили.

Часов Яр попал под огонь Градов - один из снарядов попал в многоэтажку. 1 человек погиб и 1 ранен.

В Нью-Йорке в результате артобстрелов ранены 2 человека.

Филашкин вновь призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

В результате российских атак в Донецкой области ранен водитель бригады, разрушен диспетчерский пункт