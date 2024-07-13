Киев • УНН
Два человека погибли, четверо получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов сельскохозяйственных предприятий и жилых кварталов.
В Донецкой области сегодня в результате российских обстрелов 2 человека погибли и 4 получили ранения, сообщил вечером 13 июля глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
В Константинопольском Кураховской громады россияне попали управляемыми авиабомбами по территории сельхозпредприятия - убили 1 человека и 1 ранили.
Часов Яр попал под огонь Градов - один из снарядов попал в многоэтажку. 1 человек погиб и 1 ранен.
В Нью-Йорке в результате артобстрелов ранены 2 человека.
Филашкин вновь призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.
В результате российских атак в Донецкой области ранен водитель бригады, разрушен диспетчерский пункт13 июля 2024, 08:53 • 26095 просмотров