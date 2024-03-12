В Донецкой области россияне ночью ударили 6 ракетами С-300 по Селидовому: показали последствия

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки атаковали 8 населенных пунктов, ранив 3 человек, при этом по Селидовому было выпущено 6 ракет, а по Торецку - бомбу КАБ-250, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Сегодня после полуночи оккупационные войска ударили по Селидовому 6-ю ракетами, предварительно - С-300. Травмированы два гражданских лица", - сообщили в областной полиции в Telegram.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате попадания одной из ракет по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

Как указали в полиции, в городе разрушениям подверглись по меньшей мере 34 дома (14 многоквартирных и 20 частных), детский сад, админздание, коммунальное предприятие, гаражи и транспорт. В прокуратуре добавили, что повреждены также линии электропередач.

За прошедшие сутки, по данным полиции, враг нанес 10 ударов по 8 населенным пунктам области. В целом Донецкая область подверглась 1457 обстрелам.

"Под огнем находились города Красногоровка, Курахово, Торецк, поселки Острое, Желанное, села Максимильяновка, Птичье, Ставки. Армия рф била авиабомбами, ракетами, артиллерией. Поврежден 21 жилой дом", - отметили правоохранители.

На Торецк россия сбросила КАБ-250 - ранили человека, повредили 16 многоквартирных домов, отметили в полиции.

В Птичьем в результате артиллерийских обстрелов повреждены три частных дома, в Остром - многоквартирный и частный дома, добавили правоохранители.

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